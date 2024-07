65-jÃ¤hriger Deutscher bei Motorradunfall in Imst schwer verletzt

Am Sonntag

15. Juli 2024

Am Sonntag, 14. Juli 2024, gegen 15.40 Uhr lenkte ein 65-jähriger deutscher Motorradfahrer in Imst sein Motorrad auf der „Hahntenjochstraße“ L 246 bergwärts. Er beabsichtigte es einen ebenso bergwärts fahrendes Fahrzeug zu überholen.

Schwere Verletzungen am Fuß

Der Motorradfahrer geriet infolge des Überholens aus unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus, kam in die seitlich der Fahrbahn befindliche Regenrinne, touchierte mit der linken Seite seines Motorrades / Fußes die dortige Felswand und kam schließlich auf der Fahrbahn zu liegen. Nach Erstversorgung durch den Notarzt und der Rettung Imst wurde der 65-Jährige mit schweren Verletzungen am linken Fuß zu weiteren Versorgung in das Krankenhaus Zams gebracht.