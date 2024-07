E-Bike-Fahrer in Villach von alkoholisiertem Autofahrer erfasst

Am Montag, 15. Juli 2024 gegen 15 Uhr fuhr ein 65-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem E-Bike in Villach in eine Kreuzung ein, um dort nach rechts abzubiegen. Er verringerte an der Kreuzung seine Geschwindigkeit und kam fast zu stehen. Zur selben Zeit fuhr ein 35-jähriger Mann aus Villach mit seinem Auto die Straße entlang, um dort die Kreuzung geradeaus zu übersetzen. Dabei dürfte er den Rechtsvorrang missachtet haben und fuhr, vermutlich ohne zu schauen, über die Kreuzung wo der mit der vorderen Stoßstange beifahrerseitig das Vorderrad des stehenden E-Bikes des 65-jährigen erfasste.

Alkoholtest verlief positiv

Der Mann wurde mit seinem Fahrrad entlang des Autos geschleudert und kam am Asphalt unter seinem Fahrrad verletzt zu liegen. Er wurde mit Verletzungen vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Villach verbracht. Ein mit dem 35-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft und dem PK Villach angezeigt.