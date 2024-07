„Halt“-Schild missachtet: Kollision von zwei Autos

Am Montag, 15. Juli 2024 gegen 17.30 Uhr lenkte eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ihr Auto im Bezirk Spittal an der Drau auf der Millstätter Straße B98, von Millstatt kommend in Richtung Seeboden.

Gegen Auto geprallt

Zu selben Zeitpunkt bog ein 27-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal an der Drau, mit seinem Auto von einer Gemeindestraße, vermutlich unter Missachtung des dortigen Vorschriftszeichen „Halt“, nach links in die B 98 ein und prallte gegen die recht Fahrzeugseite der 30-Jährigen.

21 Kameraden im Einsatz

Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz stand, neben den Beamten der PI Millstatt auch die FF Millstatt mit 4 Fahrzeugen und 21 Kameraden im Einsatz.