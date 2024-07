Überholmanöver endet in Kollision: 22-Jähriger verletzt

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 21:05 / ©5 Minuten

Am Montag, 15. Juli 2024 gegen 16.25 Uhr lenkte ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt sein Auto im Bezirk Klagenfurt auf der Grafensteiner Landesstraße L107 von Grafenstein kommend in Fahrtrichtung Gallizien.

Überholvorgang ging schief

In diesem Bereich fuhr zum selben Zeitpunkt ein Traktor mit Anhänger, welchen der 22-jährige überholen wollte. Als er sich beim Überholvorgang auf Höhe des Traktors befand, kam ihm eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt mit ihrem Auto entgegen. Der 22-jährige Mann versuchte noch zu bremsen und sich hinter dem Traktor einzuordnen, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Auch die 19-Jährige versuchte noch abzubremsen und nach rechts auszuweichen, was auch ihr nicht mehr gelang.

Es kam zur Kollision

Es kam zu Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen bei der der 22-Jährige verletzt wurde und vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L107 war bis 17:45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.