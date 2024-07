Verfolgungsjagd auf der A12: Frau ohne Licht und mit Vollgas unterwegs

Die alarmierte Polizeistreife entdeckte den gesuchten Wagen bereits auf dem Weg zum Einsatzort. Doch statt anzuhalten, gab die Lenkerin Gas und raste mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und ohne eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung über die A12 in Richtung Wörgl. Während der Flucht setzte sie zahlreiche Verkehrsübertretungen, die jede Sekunde zu einem schweren Unfall hätten führen können.

Ende in einer Tiefgarage

Die wilde Fahrt endete in Wörgl, wo die Fahrerin das Fahrzeug in einer Tiefgarage abstellte und zu Fuß weiterflüchtete. Doch die Polizei war schneller. Kurze Zeit später konnte die Österreicherin festgenommen werden.

„Psychischer Ausnahmezustand“

„Die Österreicherin, welche sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert“, so die Polizei. Die Polizeiinspektion Kramsach hat bereits Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein weitergeleitet.