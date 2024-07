Striktes Feuerverbot in St. Veit an der Glan wegen Trockenheit

Ab sofort ist im gesamten Bezirk St. Veit an der Glan jegliches Feueranzünden sowie Rauchen im Wald und auf waldnahen Flächen verboten. Diese Verordnung der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan tritt aufgrund der herrschenden Trockenheit und der damit verbundenen Brandgefahr in Kraft.

Rauchen im Wald verboten

Gemäß § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 170 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975 ist jegliches Feuerentzünden sowie das Rauchen im Wald und dessen Gefährdungsbereich untersagt. Dazu zählen alle waldnahen Flächen, unabhängig von der jeweiligen Kulturgattung. Dieses Verbot gilt für den gesamten Bezirk St. Veit an der Glan und tritt mit 12. Juli 2024 in Kraft. Die Verordnung bleibt bis zum Ablauf des 30. September 2024 in Kraft. Verstöße gegen das Verbot werden als Verwaltungsübertretung geahndet und können mit einer Geldstrafe von bis zu 7.270 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft werden.