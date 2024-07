Wetterwechsel in Österreich: Kaltfront bringt Regen und Gewitter

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 21:29 / ©5 Minuten

Eine Kaltfront zieht am Dienstag über Österreich. Während es in der Osthälfte sonnig bleibt, bringen dichte Wolken im Westen Regenschauer und Gewitter. Bis zum Abend breiten sich die Niederschläge ostwärts aus, während es im Süden trocken bleibt. Temperaturen liegen zwischen 15 und 23 Grad in der Früh und erreichen tagsüber 24 bis 35 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.