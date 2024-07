Wetterumschwung in Wien: Quellwolken bringen nachmittags Gewitter

Der Dienstag in Wien beginnt mit strahlendem Sonnenschein. Im Verlauf des Tages nehmen jedoch die Quellwolken zu, und gegen Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter deutlich an. Begleitet wird das Wetter von einem auflebenden Wind aus Nordwest. Die Temperaturen starten mild bei rund 21 Grad am Morgen und steigen tagsüber auf bis zu 32 Grad an, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.