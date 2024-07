Sonniger Dienstag in der Steiermark: 34 Grad mit Gewitterrisiko

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 21:41 / ©Gerald Heumann

Ein sonniger und heißer Tag erwartet die Steiermark am Dienstag, während sich stabiles Wetter über weite Teile der Region erstreckt. Lediglich in der nördlichen Obersteiermark steigt ab Mittag die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter signifikant an. Hier bleibt es mit Temperaturen bis zu 27 Grad etwas kühler, aber deutlich schwüler. Im südlichen Teil der Steiermark hingegen können sich die Temperaturen bis auf 34 Grad erhöhen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.