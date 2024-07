Lenker (82) stürzte mit Auto in Bachbett und landete am Dach: Verletzt

Im Bereich einer scharfen Linkskurve, vor der dortig gelegenen Holzbrücke, im Bereich des „Hinterriesbach“, geriet der 82-Jährige mit dem Pkw aus bisher unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte ca. 4 Meter über die Böschung in das Bachbett. Der Pkw kam auf dem Dach zu liegen und der 82-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt. Ein bergwärts fahrender Pkw- Lenker entdeckte das verunfallte Fahrzeug im Bachbett und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte musste von den alarmierten Feuerwehren geborgen und an der Unfallstelle erstversorgt werden. Er wurde im Anschluss mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 06:25 Uhr aktualisiert