Auto ließ sich nicht mehr starten: Plötzlich begann es zu brennen

Der Lenker war bereits am nach Hause weg, da begann das Auto zu brennen.

Veröffentlicht am 16. Juli 2024

Als sich Pkw nicht mehr starten ließ, kam es aus bislang unbekannter Ursache in weiterer Folge zu einem Brandgeschehen. Der 19-Jährige, der sich bereits zu Fuß auf den Heimweg gemacht hatte, bemerkte dies noch im Nahbereich und setzte sofort den Notruf ab. Die eingetroffene Freiwillige Feuerwehr mit 21 Einsatzkräften konnte den in Vollbrand geratenen Pkw löschen. Durch den Vorfall kamen keine Personen zu Schaden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.