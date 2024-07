Rekordpleitenjahr in Österreich: Steiermark erneut stark betroffen

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 06:33 / ©Birgit Reitz-Hofmann-stock.adobe.com

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) meldet für das erste Halbjahr 2024 österreichweit eine alarmierende Entwicklung: 2.098 Firmeninsolvenzen wurden gemeldet, davon 255 in der Steiermark. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg um 32,12 Prozent und liegt knapp unter dem Österreich-Durchschnitt. Interessanterweise sind es überwiegend die Gläubiger und nicht die Unternehmen selbst, die Insolvenzanträge stellen. In Österreich betrug die Zahl der Eigenanträge 44,33 Prozent, während Gläubigeranträge 55,67 Prozent ausmachten.

Steiermark mit Höchststand bei Privatkonkursen

Besonders dramatisch ist die Situation in der Steiermark. Entgegen dem Bundestrend gab es hier zum dritten Mal in Folge ein Rekordpleitenjahr bei den Privatkonkursen. Im ersten Halbjahr 2024 wurden 526 Privatinsolvenzen verzeichnet, was einem Anstieg von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Unterschiedliche Entwicklungen in den Bundesländern

Die Entwicklung der Privatkonkurse variiert stark je nach Bundesland. Während im Burgenland, Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg die Zahl der eröffneten Privatinsolvenzen zurückging, stieg sie in den anderen fünf Bundesländern an.

Männer häufiger von Privatinsolvenz betroffen

Ein weiteres bemerkenswertes Detail: Männer geraten deutlich häufiger in die Privatinsolvenz als Frauen und sind bei Eröffnung der Verfahren auch höher verschuldet. Besonders betroffen ist die Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen verschlechtern sich

Die österreichische Wirtschaft leidet aktuell unter einer Konsum- und Investitionszurückhaltung. Die Industrie befindet sich in einer Rezession und die Arbeitslosigkeit steigt. Verschärfte Kreditvergaberichtlinien haben zudem zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Krediten geführt.