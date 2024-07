Fahrradfahrer (68) flog über Motorhaube: Kollision fordert Verletzten

Am Montag, den 15. Juli 2024, gegen 18.45 Uhr, kam es in Schiefling auf einer Gemeindestraße in Richtung Auenstraße zu einem Unfall. Eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Villach fuhrt auf der Gemeindestraße, als zur gleichen Zeit ein 68-jähriger deutscher Staatsbürger die Auenstraße mit seinem Fahrrad von Süden kommend in Richtung Norden lenkte.

Autofahrerin übersah Fahrradfahrer

Die Autofahrerin wollte nach rechts in die Auenstraße abbiegen und dürfte den Fahrradfahrer übersehen haben. In weiterer Folge kollidierte der 68-Jährige mit seinem Fahrrad mit dem Auto der 86-Jährigen im Bereich der Fahrerseite, wurde über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht. Die 86-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.