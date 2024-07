Sensation: Erstes Gorillababy in Ã–sterreich geboren

Im Schmidinger Zoo wurde das erste Gorillababy in Österreich geboren. Die Freude war groß, doch der Start ins Leben gestaltete sich schwierig. Die erstgebärende Gorillamutter Kibibi war nach der Geburt so erschöpft, dass sie das Baby nach einigen Stunden schreiend neben sich liegen ließ. Das Zooteam griff ein und übernahm vorübergehend die Betreuung des Neugeborenen.

Die ersten Stunden nach der Geburt

Die Geburt des Gorillababys verlief zunächst normal. Das kräftig wirkende Baby klammerte sich an seine Mutter und blickte neugierig in die Umgebung. Mutter Kibibi war sichtlich erschöpft, bemühte sich aber um ihr Baby. Vater Awembe und „Tante“ Milele hielten aus der Ferne Wache. Doch nach einigen Stunden verschlechterte sich die Situation. „Wir konnten über die Überwachungskameras beobachten, dass Kibibi erschöpft herumlag und das Baby vermehrt schrie. Schließlich drehte sich Kibibi von ihrem Baby ab und ließ es schreiend am Boden liegen. Wir entschieden uns einzugreifen,“ berichtet Zoodirektor Andreas Artmann. Das Baby wurde geborgen, bekam Glucose und Säuglingsersatzmilch und wurde warm gehalten.

©Zoo Scheidung / Peter Sterns Viel Freude bracht das Gorillababy bereits dem Schmidinger Zoo.

Visueller und akustischer Kontakt entscheidend

Die Betreuung des Babys erfolgte im Gorillahaus, nahe bei den anderen Gorillas. „Wir haben sehr darauf geachtet, den visuellen und akustischen Kontakt zwischen Baby und seinen Eltern nicht abreißen zu lassen, um es möglichst rasch wieder in die Betreuung der Eltern rückübergeben zu können,“ so Artmann.

Rückgabe an die Mutter

Nach drei Tagen hatte sich Kibibi erholt und zeigte ein freundlicheres Verhalten. Der Zeitpunkt für die Rückgabe des Babys war gekommen. Das Baby wurde in ein Holzwollenest gebettet und ins Nebenabteil gebracht. Über Kameras wurde das Geschehen beobachtet. Als der Verbindungsschuber geöffnet wurde, lief Kibibi sofort zu ihrem Baby und drückte es fest an sich. „Es waren wunderbare Bilder, wie die Mutter ihr Kleines wieder annahm,“ erzählt Artmann.

Hoffnung auf eine erfolgreiche Entwicklung

Die Rückgabe des Babys bedeutete auch, dass es nun wieder in die Fürsorge der Mutter übergeben war. Eine wichtige nächste Sorge war, ob Kibibi genügend Milch produzieren würde. „Es ist für uns ganz wichtig, dass der Kleine in seiner Familie als Gorilla aufwachsen kann und nicht bei menschlichen Pflegeeltern,“ betont der Zoodirektor. „Auch wenn dies anfangs mit einem größeren Risiko verbunden ist, so ist es doch ein großer Vorteil für ein artgerechtes Verhalten in seinem späteren Leben.“

Ausblick

Die nächsten Tage werden Mutter und Baby noch im für Besucher nicht einsehbaren Bereich des Gorillahauses verbringen. Wenn alles gut geht, sollten sie in einigen Tagen mit der restlichen Gruppe in der Innenanlage erstmals für Besucher sichtbar sein.