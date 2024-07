Mutiger Zeuge stoppt Fahrrad-Dieb: Polizei nimmt Verdächtige fest

Am Montag, den 15. Juli 2024, gegen 19.25 Uhr, beobachtete ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, wie ein unbekannter Mann versuchte, das Schloss eines Fahrrads mit einer Gartenschere aufzubrechen. Der mutige Zeuge sprach den Täter an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. In der Nähe bemerkten Zeugen einen weiteren Mann, der vermutlich mit dem Diebstahl in Verbindung stand.

Bei Durchsuchung: Polizei findet Gartenschere und Bolzenschneider

Die Polizei wurde sofort verständigt und traf kurze Zeit später am Tatort ein. In unmittelbarer Nähe konnten zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 41 und 25 Jahren angehalten und durchsucht werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten sowohl die Gartenschere als auch einen Bolzenschneider. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen und der Fremdenpolizei übergeben.