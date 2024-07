Vorbereitung auf Championsleague: Sturm Graz empfängt PSG

Der SK Sturm Graz hat nach der ersten Runde der Bundesliga ein internationales Testspiel angekündigt: Am 7. August wird der Champions-League-Halbfinalist und französische Meister Paris Saint-Germain (PSG) in der Wörthersee Arena in Klagenfurt zu Gast sein. Dieses hochkarätige Freundschaftsspiel dient als wichtige Vorbereitung für die Grazer, die zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder in der Champions League spielen werden.

Ein Testspiel der Extraklasse

„Mit PSG dürfen wir den amtierenden französischen Meister und Champions League-Halbfinalisten in Klagenfurt begrüßen. Wir freuen uns, solch einen Klasse-Gegner als perfekte Generalprobe – sowohl aus sportlicher Sicht, als auch organisatorisch, um alle Abläufe im und um das Stadion nochmals zu testen – für die Champions League in Klagenfurt gefunden zu haben,“ sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in einer Vereinsmitteilung.

Hochkarätige Gegner für SK Sturm

Das Team von PSG, trainiert vom ehemaligen Barcelona- und Spanien-Trainer Luis Enrique, besteht aus Weltklasse-Spielern wie Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma, Brasiliens Abwehrchef Marquinhos, Spaniens Europameister Fabian Ruiz und den Offensivstars Ousmane Dembélé, Bradley Barcola und Randal Kolo Muani. Neben dem Spiel gegen PSG stehen für Sturm Graz weitere Testspiele gegen AS Monaco und FC Porto auf dem Programm. Diese Begegnungen bieten den Grazern die Gelegenheit, sich auf höchstem Niveau auf die kommende Champions-League-Saison vorzubereiten.

Spielplan und Saisonstart

Das Testspiel gegen Paris Saint-Germain findet am 7. August um 18.30 Uhr in der Wörthersee Arena in Klagenfurt statt. Für den Double-Gewinner beginnt die neue Saison mit dem Cup-Duell gegen den Kremser SC am 27. Juli, gefolgt vom Liga-Auftakt gegen Rapid Wien am 4. August.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 07:48 Uhr aktualisiert