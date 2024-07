16-Jährige schrie um Hilfe: Mann (32) bedrängt junge Frau in Auto

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 08:19 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Am Sonntag, den 14. Juli 2024, kam es in Mittelkärnten bei einer Veranstaltung zu dramatischen Szenen. Im Laufe der Nacht ließ sie sich darauf ein, im Auto eines Mannes mitzufahren. Im Bereich eines Parkplatzes blieb der 32-Jährige dann stehen und bedrängte die 16-Jährige.

Hilfeschreie: Pärchen in der Nähe rettete junge Frau

Die junge Frau versuchte aus dem Auto zu flüchten, wobei der Mann sie an ihrer Kleidung zurückhielt. Beide kamen daraufhin zu Sturz. Anschließend soll der Mann die 16-Jährige massiv sexuell bedrängt haben, worauf sie laut um Hilfe schrie. Ein Pärchen in der Nähe hörte die Hilfeschreie, eilte sofort zur Hilfe und stieß den 32-Jährigen von der jungen Frau weg. Nach erfolgter Anzeigeerstattung wurde der 32-Jährige festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.