Abkühlung in den Kärntner Seen: Wo darf ich mit meinem Hund baden gehen?

In diesen Seen kann man sich bei den sommerlichen Temperaturen mit seinem Vierbeiner abkühlen.

Die sommerlichen Temperaturen machen uns zu schaffen. Doch die Vierbeiner leiden oft noch viel mehr darunter. Eine kleine Abkühlung tut sowohl Mensch als auch Tier gut, nur wo darf ich mit meiner Fellnase überhaupt baden gehen?

Baden am See

Das Strandbad Messner am Ossiacher See besitzt einen abgetrennten Hundebadestrand mit Seezugang. Auf der davor gelegenen Liegewiese herrscht aber Leinenpflicht. Am Südufer des Millstätter Sees gibt es vereinzelt Badeplätze, wo Hunde erlaubt sind. Diese sind jedoch lediglich zu Fuß erreichbar. Auch im Strandbad Feriendorf Maltschacher See gibt es eine Hundewiese mit Zugang zum See.

In den Seen der Region ist den Hunden das Baden leider nicht gestattet. Es gibt aber zahlreiche Strandbäder in denen Hunde an der Leine Zutritt haben: Strandbad Süd

Strandbad Unterburg

Strandbad Mori

Strandbad Landhaus Klopein

Strandbad Reichmann-Rosenheim Lubas

Pirkdorfer See

Turnersee

Terrassencamping Turnersee

Strandbad Pension Bauernhof Skof

Strandbad Hribernig.

Sattnitz, Gail und Drau

In Klagenfurt findet man einige Bademöglichkeiten entlang der Sattnitz. Des Weiteren gibt es entlang der Lieser und des Malta-Radweges sowie an der Gail und der Drau einige Zugänge zum Wasser.

Badeteich in Reißnig

Der Badeteich in Reißnig bietet eine weitere Bademöglichkeit. Hier ist das Bden mit dem Hund erlaubt. Der Teich ist mit dem Auto als auch entlang des Drauradweges mit dem Fahrrad erreichbar.