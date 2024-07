Aus dem Schlaf gerissen: Diebe drangen in Haus ein und fordern Geld

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 09:10 / ©New Africa-stock.adobe.com

Gegen 23.15 Uhr wurde das Opfer plötzlich von zwei maskierten Tätern aus dem Schlaf gerissen und gewaltsam in die Küche verbracht. Die unbekannten Täter forderten in ausländischem Akzent Bargeld von der 86-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Einer der Täter durchsuchte das gesamte Haus. Nachdem die Suche abgeschlossen war, sperrten die Unbekannten das Opfer in der Küche ein und flüchteten. Das Opfer konnte sich selbst über das Küchenfenster befreien und begab sich zum Nachbarshaus, um Hilfe zu suchen. Schlussendlich verständigte der Nachbar den Polizeinotruf. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten mit geringen Bargeldmengen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 09:18 Uhr aktualisiert