Positiver Alkotest: Unfall auf der A14 nach dem Pfändertunnel

Die Zeugin betätigte einmal die Lichthube, woraufhin die 53-jährige Lenkerin ihr Fahrzeug beschleunigte und aus deren Sichtfeld verschwand. Beim Ausfahren aus dem Pfändertunnel geriet das Fahrzeug auf den Verzögerungsstreifen der Abfahrt „Bregenz“ und fuhr anschließend nahezu ungebremst in die Zwickel der Leitschiene. Durch die Wucht des Aufpralles blieb das Fahrzeug auf der Leitschiene stecken.

Schwerer Unfall und Totalschaden

Die Fahrzeuglenkerin konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug verbracht und durch die Rettung Bregenz an der Unfallstelle erstversorgt werden. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Bregenz verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein mit der Fahrzeuglenkerin durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Der Pfändertunnel in Fahrtrichtung Tirol wurde für ca. 40 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.

Mehrere Einsatzkräfte beteiligt – die Autobahnpolizei Dornbirn, eine Streife mit zwei Einsatzkräften

– die Feuerwehr Bregenz Rieden, vier Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte

– dieRettung und der Notarzt, drei Fahrzeuge

– die ASFINAG Hohenems, drei Fahrzeuge, drei Einsatzkräfte

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 09:39 Uhr aktualisiert