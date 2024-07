19.000 verkaufte PKWs: Mehr Verbrenner und Hybrid, wenige Elektroautos

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 09:46 / ©Autohaus Lindner

Im ersten Halbjahr 2024 wurden in der Steiermark mehr als 19.000 Neuwagen verkauft. Der Gebrauchtwagenmarkt verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von zehn Prozent, was insgesamt 62.000 Verkäufen entspricht. Diese Entwicklung zeigt eine wachsende Nachfrage nach Gebrauchtfahrzeugen in der Region.

Rückgang bei Elektrofahrzeugen

Im Gegensatz dazu sanken die Verkaufszahlen von Elektroautos um 11,4 Prozent. Dieser Rückgang wurde bei einer Pressekonferenz in Graz bekannt gegeben. Acht von zehn Elektroautos wurden von Firmen erworben, da staatliche Förderungen für private Käufer weggefallen sind.

Aufschwung bei gebrauchten Elektroautos

Trotz des allgemeinen Rückgangs bei Neuwagen stiegen die Verkaufszahlen von gebrauchten Elektroautos um 58 Prozent. Insgesamt wurden 1.900 gebrauchte Elektroautos verkauft. Thomas Marichhofer, Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik, betont, dass die Batteriequalität sich verbessert hat, mit einer Kapazität von 90 bis 95 Prozent nach vier bis fünf Jahren.

Hybridfahrzeuge als Gewinner

Ein signifikanter Gewinner des ersten Halbjahres waren Hybridfahrzeuge, insbesondere Benzin-Elektro-Hybride, deren Verkaufszahlen um 15,1 Prozent gestiegen sind. Klaus Edelsbrunner, der nach 17 Jahren als Landesgremialobmann von Peter Jagersberger abgelöst wurde, erklärt, dass Kunden zwar umweltbewusster handeln wollen, sich aber wegen unzureichender Rahmenbedingungen noch nicht auf reine Elektrofahrzeuge verlassen.

Forderungen nach besseren Rahmenbedingungen

Peter Jagersberger, der neue Sprecher des steirischen Fahrzeughandels, fordert von der Politik klare Signale und bessere Rahmenbedingungen für Elektroautos. Dazu zählen mehr Transparenz bei den laufenden Kosten und mehr Ladestationen. Er betont die Notwendigkeit, dass Kunden mit normalen Bankomat- oder Kreditkarten an Ladesäulen zahlen können, um den „Karten-Salat“ zu beenden. Außerdem sollten die Kosten pro Kilowattstunde klar ersichtlich sein, ähnlich wie die Preisauszeichnungen an Tankstellen.

Gebrauchtwagenmarkt und Preisdruck aus China

Der Gebrauchtwagenmarkt in der Steiermark ist wieder gesättigt, und es gibt wieder billigere Modelle, was zu einem Anstieg der Verkaufszahlen um zehn Prozent geführt hat. Der Preisdruck aus China hat zudem vernünftige Einstiegspreise für Elektroautos um etwa 20.000 Euro ermöglicht.