Polizisten riechen Bier – haben bösen Verdacht

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 09:46 / ©Canva/5min

Am Montagnachmittag , den 15. Juli hielten Polizisten in Wagrain einen 50-jährigen ungarischen Autofahrer an. Die Polizisten bemerkten sofort einen deutlichen Biergeruch im Fahrzeug.

Alkoholtest durch die Polizei

Das Ergebnis des Alkoholtests ergab, dass der Ungar 1,36 Promille hatte. Die Polizisten nahmen den Führerschein an Ort und Stelle ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sie hoben eine Sicherheitsleistung ein und zeigten den Mann an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 09:55 Uhr aktualisiert