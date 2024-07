Nicht angeschnallt: Junger Lenker (22) krachte gegen Laterne – tot!

In Niederösterreich kam es zu einem tödlichen Unfall.

Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling lenkte am 15. Juli 2024, gegen 23.25 Uhr, einen Pkw aus Richtung Hochroterd, Bezirk Mödling, NÖ, kommend in Richtung Wien auf der Hauptstraße durch das Ortsgebiet von Breitenfurth. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Durch den Anprall wurde das Fahrzeug in den Straßengraben, rechts neben der Fahrbahn geschleudert. Der 22-Jährige, der laut Polizei nicht angegurtet gewesen sein dürfte, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Hauptstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 3 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung bestand.