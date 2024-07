Flughafen Wien: Passagiere mussten stundenlang im Flieger warten

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 11:01 / ©5 Minuten

Für die Passagiere des Flugs MS 798 hätte es am gestrigen Montag, dem 15. Juli, um 15.30 Uhr, von Wien ab in den Urlaub nach Kairo, Ägypten, gehen sollen. Doch nichts kam so wie geplant. Die Maschine vom Typ A320neo startete erst fünf Stunden später, um 20.47 Uhr. Das Medium „Austrian Wings“ berichtete über den Vorfall.

Bei brütender Hitze gewartet

Über brütende Hitze während der Wartezeit klagen die Passagiere. Denn sie mussten all die Zeit im Flieger warten, anstatt am Flughufen. Laut „Austrian Wings“ hätte der Flughafen Wien keine Busse zur Verfügung gestellt, um die Betroffenen wieder zum Gate zu transportieren. Grund für die Verspätungen sind Bodenstartgeräte und Hilfsturbinen, die ausgefallen sind.

Hilfsturbinen und Bodenstartgeräte ausgefallen

So viel zur Erklärung: Die Hilfsturbinen (APU) sind Aggregate im Heck des Flugzeuges, die den notwendigen Strom für die Triebwerke liefern. Manchmal sind diese APUs nicht vorhanden oder defekt, in solchen Fällen müssen jene Bodenstartgeräte, sogenannte Air Startet Units (ASU), Abhilfe schaffen. Ein Ausfall der APUs stellt übrigens grundsätzlich kein Hindernis für den Flug dar. Die ASUs können jedenfalls, mit komprimierter Luft, den erforderlichen Druck liefern, um die Triebwerke der Flugzeuge zu starten.