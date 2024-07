1.200 Jugendliche beim Bundesjugendcamp in Graz

„Ein Bundesjugendcamp ist immer eine ganz besondere Veranstaltung“, sagt Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes in der Steiermark. „Jugendliche aus ganz Österreich kommen zusammen, tauschen sich aus, sammeln Erfahrungen, knüpfen Kontakte und schließen Freundschaften. Das sind ganz wesentliche Aspekte für das Rote Kreuz und für die Entwicklung der Jugendlichen.“ Die Bedeutung der Gemeinschaft spiegelt sich dementsprechend auch im Motto des diesjährigen Camps wider: Better Together.

BETTER TOGETHER – Gemeinsam mehr erreichen

Wie es zu dem Motto kam, erklärt Patrick Lackner, Leiter des Jugendrotkreuzes und Hauptverantwortlicher für die Organisation des Events: „Das Bundesjugendcamp in Graz ist das erste seit der Corona-Pandemie. Jugendliche hatten in den vergangenen Jahren besonders unter den Einschränkungen der Pandemie zu leiden. Das Camp führt sie und uns als große Gemeinschaft wieder zusammen. Es ist großartig zu sehen, wie gut das angenommen wird.“ Dieser Zuspruch zeigt sich insbesondere an der Teilnehmerzahl des Bundesjugendcamps, das grundsätzlich in einem Zweijahresrhythmus ausgetragen wird. 500 Anmeldungen hätte es aus organisatorischen Gründen mindestens gebraucht. Geworden sind es über 1.200 – mit Betreuern und Begleitpersonen campieren damit mehr als 1.500 Personen aus ganz Österreich in Graz.

Bundesjugendcamp & Bundesbewerb: Ein Blick aufs Programm

Das Camp selbst findet am Gelände der Sportschule Bruckner-Graz (Brucknerstraße 49, 8010 Graz) statt. Dort stehen den Jugendlichen und ihren Betreuern ein reichhaltiges Rahmenprogramm, Schlafmöglichkeiten sowie Verpflegung zur Verfügung.

18. Juli: Anreise der Teilnehmer und Eröffnungsfeier ab 19:30 Uhr im Raiffeisen Sportpark (Hüttenbrennergasse 31, 8010 Graz) mit einer spannenden Akrobatik-Show.

Ganztägig finden der Jugendrotkreuz-Bundesbewerb und zahlreiche Workshops statt. Die Jugendlichen stellen ihr Wissen in den Themen Erste Hilfe, psychische Gesundheit und humanitäre Wertebildung unter Beweis. Die Stationen sind in der gesamten Grazer Innenstadt verteilt – Zuschauen ist ausdrücklich erwünscht. 20. Juli: Ab 19:30 Uhr erfolgt die Siegeram Grazer Hauptplatz.

Ab 19:30 Uhr erfolgt die Siegeram Grazer Hauptplatz. 21. Juli: Abreise der Jugendgruppen in alle österreichischen Bundesländer ab 9:30 Uhr.

©Österreichisches Rotes Kreuz Viel Spaß wartet auf die Jugendlichen

Workshops und Aktivitäten

Mehr als 20 Workshop-Stationen bieten Wissen zu Demokratiebildung, Suchtprävention sowie Video- und Fotografie. Diese Workshops ergänzen das vielfältige Programm und fördern die Weiterbildung der Jugendlichen.

Dank an über 350 Helferund zahlreiche Unterstützer

Das Event wird durch mehr als 350 freiwillige Rotkreuz-Helferaus der Steiermark und den Bundesländern sowie zahlreiche sozial engagierte Unterstützeraus der österreichischen Wirtschaft ermöglicht. „Ohne das große Engagement unserer vielen freiwilligen Helferund die tatkräftige Unterstützung unserer Sponsorwäre die Austragung des Bundesjugendcamps undenkbar. Ihnen allen gebührt unser herzlichster Dank“, sagt Siegfried Schrittwieser.