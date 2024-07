Drausurfen verschoben: An diesen Tagen findet das Event nun statt

Das Drausurfen wurde nun auf September verschoben. Zwischen 4. September und 6. September verwandelt sich Villach in ein Surferparadies. Mit einem raffinierten System erlebt man eine unvergessliche Erfahrung am Wasser und das direkt in der Villacher Innenstadt. Benötigt wird hierfür die reine Naturkraft durch die Strömung der Drau, ein Unterwassersegel und ein Flaschenzug, welcher an der Stadtbrücke angebracht wird. Dadurch werden die Surfer an einem Seil mit bis zu 20 km/h über das Wasser gezogen, 5 Minuten berichtete darüber.

Für das Equipment ist gesorgt

Die Teilnehmer erhalten ein umfangreiches Angebot. In einem Zeitraum von knapp zwei Stunden bekommt man von den Surfcoaches eine umfangreiche Einschulung, dann gibt es statisches Brückensurfen und danach das Surfen gegen die Strömung. Das gesamte Equipment (Anzug, Helm, Surfbrett) wird vor Ort bereitgestellt, man muss daher nichts mitbringen. Lediglich etwas Mut und viel Freude. Schwimmkenntnisse sind vorausgesetzt. Es gibt pro Tag vier Blöcke, die man sich aussuchen kann. Pro Block haben maximal sieben Teilnehmer Platz. Daher sind die Startplätze stark limitiert. Eine Anmeldung ist hier ganz einfach möglich.

Teilnahme ab 16 Jahren

Ab 2025 ist auch ein dauerhaftes Programm möglich. Der Einstieg wird bei der unteren Draufbrücke bei den Treppen stattfinden. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren erlaubt, für unter 18-Jährige muss ein Erziehungsberechtigter seine Zustimmung erteilen. Partner des Projektes sind KELAG Energie & Wärme, der Tourismusverband Villach, das Stadtmarketing Villach, die Tourismusregion Villach und einige Weitere.