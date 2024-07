Wieder Gewalteskalation am Yppenplatz: Jugendlicher zÃ¼ckte Stanleymesser

Es war kaum ein Tag her, da kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Yppenplatz, bei der zwei Personen durch Schüsse schwer verletzt wurde. Ähnliches spielte sich am Montag, dem 15. Juli, um 22 Uhr, ab. Ein 15-jähriger Afghane und ein 39-jähriger Mann (Staatsangehörigkeit ungeklärt) gerieten in Streit. Dabei schlug der 39-Jährige dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn.

Gleich der nächste Alarm …

Die Polizei wurde alarmiert. Ein Einsatz der Rettung war nicht nötig. „Es wurde eine Anzeige erstattet und die Amtshandlung beendet. Beide Beteiligten verließen die Örtlichkeit“, schildern die Beamten weiter. Kurz darauf ging erneut ein Alarm ein. Schauplatz war wieder der Yppenplatz im 16. Bezirk, Wien-Ottakring. Der 15-Jährige dürfte sich gerächt haben, denn er attackierte den Älteren mit einem Stanleymesser und flüchtete daraufhin.

Schnittverletzungen

„Der Ältere erlitt durch den Vorfall oberflächliche Schnittverletzungen im Gesicht. Er wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, lehnte eine Behandlung im Spital jedoch ab“, heißt es weiter. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der absichtlich schweren Körperverletzungen. Die Vernehmungen der beiden Tatverdächtigen stehen noch aus.