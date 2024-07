ÖBB: Reparaturarbeiten nach den Unwettern gehen gut voran

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 12:45 / ©ÖBB / Hartweger

Die größten Schäden gab es im Bereich des Neumarkter Sattels zwischen Kärnten und der Steiermark. Dort wurden Gleise und die Oberleitung beschädigt. Weiters waren einige Bäume entwurzelt und es bestand die Gefahr von Hangrutschungen. Mittlerweile ist die Strecke zwischen Unzmarkt und Friesach wieder eingleisig befahrbar. Mit 18. Juli, ab 19:00 Uhr, wird die Strecke wieder uneingeschränkt verfügbar sein.

Arbeiter durchgehend im Einsatz

Auch an der Infrastruktur der Graz-Köflach-Bahn kam es zu teils massiven Unwetterschäden in Form von unterspülten Gleisen. Hier werden die Reparaturarbeiten bis voraussichtlich 17. Juli, 03.00 Uhr, dauern. Aufgrund einer potenziellen Unterspülung des Gleises im Bahnhof Pöham an der Ennstalstrecke ist derzeit kein Bahnsteig verfügbar. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 17. Juli 2024, 17.00 Uhr, dauern.

©ÖBB / Hartweger Teilweise wurden die Strecken wieder freigegeben.

Teilweise Strecken wieder freigegeben

Nach den Unwetterschäden konnten die folgenden Strecken wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden:

Judenburg – Zeltweg

Gratwein-Gratkorn – Peggau-Deutschfeistritz

Mautern – St.Michael (Schoberpassstrecke)

Wolfsberg – Frantschach-St.Gertraud (Lavanttalbahn)

Mürzzuschlag Süd – Krieglach (Südstrecke)

Kalsdorf – Graz Puntigam (Südstrecke)

Feldkirch – Lochau-Hörbranz

Hartberg – Sebersdorf (Thermenbahn)

Fürstenfeld – Bierbaum (Thermenbahn)

Der aktuelle Ereignisstand findet sich laufend unter: fahrplan.oebb.at/