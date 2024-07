Polizei warnt: „Profis brauchen 10 Sekunden, um ein Auto zu stehlen“

Am 15. Juli 2024 gegen 4.10 Uhr beobachtete ein Passant mehrere Jugendliche im 12. Bezirk in der Arndtstraße mehrere Jugendlich, wie diese in ein Auto eingebrochen sein sollen, indem sie die Scheibe des Autos einschlugen. Nachdem sie das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsuchten, flüchteten die Jugendlichen. Die Polizei wurde alamiert

Insgesamt wurden sechs Jugendliche im Alter zwischen 13 und16 Jahren angehalten (zwei Mädchen und vier Buben). Nach kurzzeitigen Festnahmen zweier Jugendlicher, wurden alle Beteiligten auf freiem Fuß angezeigt, heißt es seitens der Wiener Polizei.

Kein Geständnis trotz Fund des Diebesgutes

Der zweite Vorfall ereignete sich ebenso am 15. Juli 2024 gegen 9.15 Uhr im 16. Bezirk in der Koppstraße. Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er einen Mann dabei beobachtete, wie er bei mehreren Fahrzeugen testete, ob diese unversperrt waren. Bei einem Auto drückte er die etwas geöffnete Fensterscheibe gewaltsam runter, um sich so Zutritt in das Fahrzeug zu verschaffen. Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen, einen 35-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, unweit des Tatortes anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung konnte mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden.

Bei der Vernehmung zeigte sich der 35-Jährige nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps: • Sperren Sie ihr Fahrzeug immer ab und prüfen Sie nach, ob es tatsächlich versperrt ist.

• Lassen Sie Ihren Wagen nie mit laufendem Motor stehen. Den Autodieben reicht es, wenn das Fahrzeug nur kurz unversperrt abgestellt wird, zum Beispiel an der Tankstelle. Schließen Sie Fenster, Türen, das Schiebedach oder das Faltdach bei Cabrios.

• Legen Sie Autopapiere, sonstige Dokumente, Bargeld, Kreditkarten, Handys, Tablets, Navigationsgeräte oder andere Wertgegenstände auch nicht im Handschuhfach und schon gar nicht sichtbar im Fahrzeug ab. Ein Auto ist kein Tresor!

• Lassen Sie niemals Waffen im Fahrzeug.

• Bewahren Sie den Reserveschlüssel nicht im Fahrzeug auf.

• Überprüfen Sie die Schlösser regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit

• Sichern Sie auch am Dach montiertes Ladegut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 13:17 Uhr aktualisiert