Frau war mit SUP unterwegs – hat sich nicht mehr gemeldet

Faaker See

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 14:15 / ©kk

Ein Mann kam verzweifelt in die Einsatzstelle der ÖWR Faaker See und gab an, dass seine Freundin mit dem Stand-up-Paddler unterwegs ist und sie sich schon länger nicht mehr bei ihm gemeldet hat.

Im Strandbad Drobollach

Der Schiffsführer ging mit dem Mann und zwei Einsatzkräften an Board und machte sich auf den Weg. Alle hielten Ausschau. Das Strandbad Drobollach wurde angesteuert und dort wurde die Frau dann auch unverletzt aufgefunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 15:51 Uhr aktualisiert