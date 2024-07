„Offline Retail“ zieht um: Neuanfang in der Sporgasse

"Offline Retail" hat nach vielen Jahren in der Mariahilferstraße seinen neuen Platz in der Sporgasse 36 gefunden.

Nach langjähriger Präsenz in der Mariahilferstraße hat „Offline Retail“ Anfang Juli die neuen Räumlichkeiten in der Sporgasse 36 (ehemaliges Geschäft Pilzessin) bezogen. „Im Lendviertel hat Offline Retail, so wie tag.werk, quasi schon zum Stadtbild gehört, und wir hoffen, dass uns das auch in der Sporgasse gelingt“, heißt es seitens der Caritas. „Offline Retail“ bietet auch am neuen Standort Mode aus dem Beschäftigungsprojekt stoff.werk an sowie gebrauchte Accessoires und einzigartige Möbelstücke, die von den Projektteilnehmern restauriert wurden.

©Caritas Die liebevoll restaurierten Möbelstücke und modischen Accessoires im Offline Retail stammen aus dem Beschäftigungsprojekt stoff.werk. ©Caritas Das Beschäftigungsprojekt bietet Menschen eine Tätigkeit und wird von der Santner Privatstiftung finanziert und von der Caritas durchgeführt.

Mehr als nur ein Geschäft

„Offline Retail“ ist mehr als nur ein Geschäft – es ist ein Beschäftigungsprojekt für Menschen mit Suchterkrankungen. Die Caritas erklärt: „Zielgruppe für das Projekt sind Personen, die Alkohol, Medikamente oder illegalisierte Substanzen konsumieren oder konsumiert haben.“ Das Projekt bietet ein niederschwelliges Arbeitsumfeld, das individuell auf die Bedürfnisse der suchtkranken Menschen zugeschnitten ist. Die Teilnehmer können in der Möbelwerkstatt, der Nähwerkstatt oder in der Garten- und Grünflächenpflege tätig werden.