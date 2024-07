Nach Radunfall: Unbekannter Mann leistet Hilfe und haut dann ab

Am 14. Juli 2024, gegen 11.45 Uhr, fuhr eine 48-jährige Deutsche mit ihrem Fahrrad in Schwoich in Richtung Westen. Bei einer Kreuzung kam es zu einer leichten Berührung mit einem unbekannten Radfahrer, der von rechts kommend in die Kreuzung eingefahren sei.

Erste-Hilfe

Dadurch kam die 48-Jährige zu Sturz und zog sich eine leichte Verletzung am linken Unterschenkel und am linken Ellenbogen zu. Nachdem der unbekannte Radfahrer Erste-Hilfe geleistet habe, habe dieser seine Fahrt ohne Bekanntgabe seiner Personalien fortgesetzt. Die Deutsche wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.

Hinweise an die Polizei Kufstein

Beschreibung des unbekannten Radfahrers: ca. 60-65 Jahre alt, weiße Haare und weißer Vollbart, rote Oberbekleidung. Um zweckdienliche Hinweise allfälliger Zeugen zum Unfallgeschehen sowie dem unbekannten Radfahrer an die PI Kufstein unter der Telefonnummer: 059133/7210 wird ersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 14:35 Uhr aktualisiert