Und es geht hochsommerlich weiter: Höchstwerte knapp über 30 Grad

Ein Anstieg der Gewittergefahr besteht jedoch weiterhin, heute ist speziell in den nördlichen Teilen Kärntens mit Gewittern zu rechnen. Heute Abend sind im Bergland Gewitter möglich. Betroffen sind die Schobergruppe, Tauern, Gurktaler Alpen über die Pack, hier kommt es am ehesten zu lokalen Gewittern.

Geringeres Gewitterrisiko im Süden

Im südlichen Bergland (Karawanken) ist das Gewitterrisiko sehr gering, dieses betrifft eher nördliche Teile Kärntens.

Morgen

„Morgen ist überall in Kärnten ein Anstieg des Gewitterrisikos möglich, am ehestens nachmittags und abends, wie es typisch ist für Wärmegewitter“, so die Geosphere Austria