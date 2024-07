Unfall mit LKW-Anhänger: Kind (2) auf Laufrad verletzt

Unfall in Niederösterreich: Ein Bub (2) wurde verletzt.

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 15:17 / ©pixabay.com

Ein 47-jähriger Türke lenkte am Montag, dem 15. Juli, gegen 17.05 Uhr, einen Lkw samt Anhänger auf der Himbergerstraße in Richtung Zwölfaxing durch das Stadtgebiet von Schwechat, Niederösterreich. Bei der Kreuzung mit der Oberlaaer-Straße musste er sein Fahrzeug aufgrund der roten Ampel anhalten. Als die Ampel grün zeigte, setzte er seine Fahrt fort. Dabei soll ein Bub, 2 Jahre alt, mit einem Laufrad versucht haben, die Straße zu überqueren. Er prallte gegen die rechte Seite des Anhängers und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Donaustadt verbracht.