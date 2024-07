Bauernhof in Flammen: Feuerwehrmann (62) von Stier attackiert

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 15:31 / ©5 Minuten

Am Montag, dem 15. Juli, kurz nach Mittag brach in einem Bauernhof im Bezirk Braunau (OÖ) ein Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Auslaufstall und der angrenzende Rinderstall bereits in Vollbrand. Feuerwehr und Anrainer retteten unter schwierigen Bedingungen 90 Rinder.

„Alle Rinder konnten gerettet werden“

Ein umfassender Löschangriff verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus, doch die Wirtschaftsgebäude wurden zerstört. Ein 62-jähriger Feuerwehrmann wurde bei den Rettungsarbeiten von einem Stier angegriffen und ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. „Alle Rinder konnten gerettet werden, trugen teilweise jedoch Verletzungen davon“, so die Polizei. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt OÖ untersucht.