Wegen Turbulenzen: Paragleiter (64) stürzte ab – schwer verletzt

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 15:41 / ©5 Minuten

Ein 64-jähriger Deutscher startete zuvor mit seinem Paragleiter von der Emberger Alm. Der geplante Zielort war das Anna Schutzhaus in Dölsach. Auf Höhe des Damerkopfes konnte der Mann seinen Schirm aufgrund von Turbulenzen plötzlich nicht mehr kontrollieren.

Hundert Meter in die Tiefe

In der Folge stürzte der Paragleiter aus einer Höhe von über hundert Metern in die Tiefe. Der verunfallte Mann konnte noch selbstständig den Notruf absetzen. Nachdem zunächst ein Rettungsversuch mit dem Rettungshubschrauber Alpin 6 aufgrund der schlechten Wetterlage scheiterte, wurde der Mann schließlich vom Christophorus 7 gerettet und mit schweren Verletzungen in das BKH Lienz geflogen.

Hubschrauber, Bergrettung und Co. im Einsatz

Neben den Rettungshubschraubern und Beamten der PI Winklern und Lienz standen die Bergrettung Winklern mit sechs Einsatzkräften, ein Beamter der AEG Spittal an der Drau und der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz.