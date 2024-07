Bewegender Moment: Katharina (84) besucht nach 40 Jahren ihr Elternhaus

Vor 84 Jahren wurde Katharina in der malerischen Steiermark geboren und wuchs in dem kleinen Dorf Passail auf. Später zog sie der Liebe wegen nach Leoben, wo sie bis vor Kurzem lebte. Ein schwerer Schlaganfall zwang sie in eine Seniorenresidenz, wo sie seitdem betreut wird. Doch ihr Wunsch, noch einmal das Elternhaus in Passail zu sehen, blieb ungebrochen.

Katharina kehrt mit dem Verein „Rollenden Engeln“ zurück nach Leoben

Als der Verein „Rollende Engel“ von diesem Herzenswunsch erfuhr, machten sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller Ines und Florian sofort auf den Weg nach Leoben. Die Spannung und Vorfreude im Seniorenheim waren groß. Alles war vorbereitet und Katharina konnte es kaum erwarten, sich auf den Weg zu machen.

©Verein Rollende Engel Die ehrenamtliche Wunscherfüllerin Ines holte Katharina aus dem Seniorenheim ab.

„Oma, magst du gleich hinein ins Elternhaus schauen?“

Mit dem Verein „Rollenden Engel“ ging es durch die Landschaft der Steiermark nach Passail. Dort wartete ihre Familie voller Vorfreude. Beim Wiedersehen flossen Freudentränen, und die Herzlichkeit der Familie war deutlich spürbar. „Oma, magst du gleich hinein ins Elternhaus schauen?“, fragte der Schwiegersohn liebevoll. Mit einem bewegten Kopfnicken stimmte Katharina sofort zu.

©Verein Rollende Engel Katharina inspiziert den Wintergarten mit den prächtig wachsenden Paradeisern.

Emotionale Zeitreise – alles wie vor 40 Jahren

Im alten Haus schwelgte sie in Erinnerungen. Alles war noch so, wie sie es in Erinnerung hatte: der Kaminofen, die Bauernkommode, die Stühle – alles wie vor rund 40 Jahren. Danach ging es hinaus in den Garten, wo sie Glashäuser und Gemüsebeete besichtigte. Bei Kaffee und Kuchen saßen alle zusammen und immer wieder kamen Freunde und Nachbarn vorbei, die sich riesig freuten, Katharina wiederzusehen. Es wurde viel erzählt, gelacht und gescherzt. In diesen Momenten war die schwere Erkrankung vergessen und alles schien perfekt.

Katharina träumte auf Heimfahrt von ihrem Tag in Passail

Doch nach wenigen Stunden wurde Katharina müde und ihre Kräfte schwanden. Es war Zeit, den Rückweg anzutreten. Die Familie und Freunde verabschiedeten sich liebevoll, machten Fotos, streichelten ihr über das Gesicht und drückten ihr noch einen Kuss auf die Wange. „Bei der Heimfahrt schlief unser Fahrgast teilweise tief und fest und träumte schon von diesem wunderschönen Ausflug“, heißt es seitens dem Verein „Rollende Engel“ abschließend.

©Verein Rollende Engel Herzliche Umarmungen und Küsse: Katharina wird von ihren Angehörigen liebevoll verabschiedet.