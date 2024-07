Stromschlag bei Wartungsarbeiten: Arbeiter in Krems schwer verletzt

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 16:19 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Ein Routineeinsatz zur Wartung von Trafostationen in Krems an der Donau, Niederösterreich endete heute für einen 31-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk St. Pölten-Land im Krankenhaus. Gegen 8 Uhr morgens führte der Mann, im Auftrag einer örtlichen Firma, Sichtkontrollen an einer Spannungszelle durch. Dabei kam es offenbar zu einem schwerwiegenden Fehler: Er unterschritt die Sicherheitsentfernung, woraufhin ein Stromschlag seinen Körper traf.

Lokale Stromausfälle in Linz

Der junge Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach einer ersten notärztlichen Versorgung umgehend per Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Krems gebracht werden. Die Geschehnisse hatten jedoch weitere Auswirkungen: Um die Sicherheit des Verletzten zu gewährleisten und weitere Risiken auszuschließen, wurde die betroffene Trafostation vorübergehend abgeschaltet. Dies führte zu lokalen Stromausfällen in Teilen von Krems.