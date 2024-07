Auf der Tiroler Straße hat es erneut gekracht: 74-Jähriger verletzt

Am 16. Juli gegen 8.45 Uhr lenkte ein 20-jähriger Villacher sein Auto in Villach auf der Tiroler Straße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Steinwenderstraße bog dieser nach links in diese ein.

Ins LKH Villach eingeliefert

Beim Abbiegemanöver kam es zur Kollision mit einem ihm entgegenkommenden 74-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Villach-Land. Der Motorradlenker wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das LKH Villach gebracht.

Auto nicht mehr fahrbereit

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Auto des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Unfallort abgeschleppt.