Rammstein in Klagenfurt: Alle Infos auf einen Blick

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 16:31 / ©Daniel Raunig

Am Mittwoch, 17. Juli und Donnerstag, 18. Juli kommt Rammstein nach Klagenfurt. Grund dafür: Er spielt sein Konzert im Stadion. Hier sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Wann soll man am bestem im Stadion eintreffen?

Einlass wird ab 17 Uhr sein. Es kann durch Verkehr und Einlasskontrollen zu Verzögerungen kommen. Je früher man dort ist, desto besser. Aufgrund der Personen- und Ticketkontrollen ist mit längeren Einlasszeiten zu rechnen als üblich.

Verkehrsinfos:

An den Showtagen tritt ab 15 Uhr die allgemein gültige Verkehrsverordnung für Veranstaltungen im Wörthersee Stadion ab 15.000 Besucher in Kraft. Für den Südring werden zwischen der Wörthersee-Südufer-Straße und der Waidmannsdorfer Straße eine Einbahnstraße von Westen nach Osten und eine 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung eingerichtet. Rund um das Stadion gilt an den Showtagen eine großflächige Anrainerschutzzone – Parken bzw. Zufahren ist nur noch mit Anrainervignette bzw. Tagesvignette (erhältlich im Bürgerservice, Rathaus) erlaubt! Es wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel bzw. Shuttle-Service zu nutzen.

Parkplatz inkl. Shuttle:

Um die Anreise zur Show so unbeschwert wie möglich zu gestalten, gibt es die Möglichkeit, einen Parkplatz inkl. Shuttle zum Stadion zu buchen. Die hierfür gebuchten Karten gelten als Parktickets und auch als Fahrschein für das Shuttle Service (hin und retour). Ein Ticket gilt für ein Auto (ausschließlich PKW, keine Wohnmobile), aber alle Insassen dürfen mit dem Shuttle fahren. Die Parkplätze sind ab 15 Uhr geöffnet. Bitte die Einfahrten Tor Nord & Süd benutzen, die Busstation befindet sich vor der Trendsporthalle, Ausgang West. Gebucht werden kann hier.

Weitere Parkplätze:

Es werden gratis Shuttles von Hauptbahnhof, Minimundus, Messeparkplatz und Auffangparkplatz Autobahnbahnabfahrt A2 angeboten. Jene Personen, die ein Rollstuhlticket oder einen Behindertenausweis besitzen, können bei den Behindertenparkplätze gegenüber Stadion am Begleitstreifen zum Südring parken.

Unerlaubte Gegenstände:

Um einen raschen und reibungslosen Einlass zu ermöglichen: Nur Taschen bis maximal DIN A4 Format (30cm x 21cm x 20cm) mitnehmen. Gegenstände, die ihr nicht unbedingt braucht, zu Hause lassen.