EU-Haftbefehl: Gesuchter Einbrecher tauchte in Oberösterreich unter

Das Landeskriminalamt Oberösterreich führte auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Wels Fahndungsermittlungen nach einem 23-jährigen Kroaten. Gegen den Mann bestand ein europäischer Haftbefehl, ausgestellt durch das Amtsgericht Regensburg.

Festnahme

„Laut Haftbefehl steht er im Verdacht, im Dezember 2022 in Bayern gemeinsam mit zwei Komplizen sieben Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser verübt zu haben“, heißt es von den Beamten. Am heutigen Dienstag, dem 16. Juli, wurde der Gesuchte in Hörsching, Bezirk Linz-Land, lokalisiert und festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde er in die Justizanstalt Wels überstellt, um seine Auslieferung zu sichern.