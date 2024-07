„MURPARK“ spendet 1.000 Euro an die „RosaLila PantherInnen“

Im Pride Monat Juni hat das Einkaufszentrum MURPARK gemeinsam mit einigen seiner Shops ein starkes Zeichen der Unterstützung für die LGBTQAI+ Community gesetzt. Durch die regenbogenfarbene Soliband-Aktion wurden Spenden gesammelt, die nun in Form eines Schecks über 1.000 Euro an die RosaLila PantherInnen übergeben wurden. Gestern wurde der Spendenscheck an Joe Niedermayer, den Vorsitzenden der RosaLila PantherInnen, und Uli Marinscheck, Assistenz der Geschäftsführung, übergeben.

Bunte Bänder für den guten Zweck

Die farbenfrohen Solibänder konnten im Juni am MURPARK Besucher-Service und in vielen Shops gegen eine freiwillige Spende erworben werden. „Mit unserer Beteiligung würdigen wir die LGBTQAI+ Community und unterstützen die lokale Initiative zum Christopher Street Day (CSD) in Graz. Ein großer Dank gilt allen Spender, die diese Aktion so erfolgreich gemacht haben“, sagte Carina Weyringer, Center-Managerin des MURPARK.