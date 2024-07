Frau schrie laut um Hilfe: Polizei sucht blonden Mann

Kurz vor fünf Uhr am heutigen Dienstag, dem 16. Juli, langte über Notruf die Information ein, dass eine Frau im Bereich der Stadtbrücke, in Salzburg, mehrmals um Hilfe schrie. Noch während der Anfahrt der Polizisten wurde bekannt, dass die besagte Frau bereits auf der Polizeiinspektion war und Anzeige erstattete. Die 49-jährige Rumänin gab an, am Weg zur Arbeit von einem blonden, schlanken Mann von hinten gepackt und zu Boden gerissen und geschlagen worden zu sein. Als die Frau zu schreien begann, flüchtete der unbekannte Täter. Eine Fahndung nach dem 20 bis 25 Jahre alten Mann, der um die 170 cm groß war, verlief negativ. Die Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2024 um 18:07 Uhr aktualisiert