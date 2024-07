Unterstützung: Notwendige Hilfe für die Kärntner Gemeinden

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 18:03 / ©LPD Kärnten/Erich Varh

Am Dienstag, den 16. Juli wurde ein neues Unterstützungspaket des Landes Kärnten für die Kärntner Gemeinden beschlossen. Im Zuge der Regierungssitzung einigten sie sich auf 18 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um das dritte Hilfspaket in Folge. In Summe wurden damit bisher mehr als 85 Millionen Euro, 52 Millionen Euro davon alleine im Jahr 2024, zusätzlich für die Kärntner Gemeinden aufgebracht.

Förderung für die Gemeinden

Für Landeshauptmann Peter Kaiser ist es wichtig, gemeinsam Verantwortung für die Menschen im Land zu übernehmen. Die 18 Millionen Euro des aktuellen Paketes setzen sich laut ihm aus zwölf Millionen Euro zur Liquiditätsstärkung der Gemeinden und sechs Millionen Euro aus einer Verringerung der Landesumlage beziehungsweise einer entsprechenden Rückzahlung daraus zusammen.

Notwendige Hilfe in einer angespannten Situation

„Zahlreiche Gemeinden stehen mit dem Rücken zur Wand, es geht nichts mehr. Darum ist es wichtig, jetzt unterstützend zur Seite zu stehen“, berichtete Landesrat Daniel Fellner. Für die Zukunft ist es wichtig, dass sich das derzeitige System verändert. Damit das Land für die Verteilungsprobleme des Bundes nicht mehr einspringen muss.