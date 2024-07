Dringender Aufruf: Vinzimärkte bitten um Getränkespenden

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 19:10 / ©Screenshot "google maps"

Die Vinzimärkte in der Steiermark stehen vor einer großen Herausforderung, da vor allem die Bestände an Mineralwasser und Säften knapp sind. Besonders in Graz ist die Situation akut, wie von Nicola Baloch, stellvertretende Koordinatorin der VinziWerke, gegenüber der „Kleinen Zeitung“ betont wird. Sie beschreibt die Lage als besonders kritisch angesichts der aktuellen Temperaturen.

Spenden statt wegwerfen

Aus diesem Grund wird dringend um Unterstützung gebeten. Der jährliche Bericht des WWF zeigt, dass noch viele brauchbare Lebensmittel im Müll landen. Daher appellieren die Vinzimärkte , etwas abzugeben, um Menschen in Not zu helfen.