Blutspendeaufruf: Sommertemperaturen und EM führen zu Engpässen

Aufgrund der aktuellen Temperaturen, der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft und der Urlaubszeit ist die Zahl der Menschen, die zur Blutspende kommen, stark gesunken. Der medizinische Leiter der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in Kärnten, Albert Sima, sieht die Patientenversorgung in einer angespannten Lage: „Im Sommer ist es für uns immer schwierig, genug Blutspenderinnen zur Spende zu animieren. Die Hitze, die Urlaubszeit und auch die Fußball-EM haben dazu beigetragen, dass weniger Menschen Blut gespendet haben.

Vermehrte Unfälle in den letzten Tagen

Auch gab es in den letzten Tagen vermehrt Arbeits- und Verkehrsunfälle, sowie dringende Operationen mit erhöhtem Blutbedarf, weshalb unsere Lagerstände dramatisch gesunken sind. Wir appellieren daher im Namen der Patienten ausdrücklich an die Menschen in Kärnten, trotz der Hitze zur Blutspende zu kommen!“ Für alle Spender stehen selbstverständlich kostenlose Kaltgetränke und eine kleine Stärkung bereit, außerdem sind die mobilen Abnahmeteams mit Klimageräten ausgestattet, so dass bei der Blutabnahme angenehme Temperaturen herrschen.

Ab 18 Jahren möglich

Blutspenden wird auch bei Hitze in der Regel gut verkraftet. Man sollte allerdings darauf achten, vor und nach der Blutspende ausreichend zu trinken und längere Aufenthalte in der Sonne sowie größere Anstrengungen nach der Blutspende zu vermeiden. Die Spende ist für Personen ab dem 18. bis zum 70. Geburtstag möglich, sofern sie bestimmte gesundheitliche Kriterien erfüllen. Erstspender dürfen zum Zeitpunkt ihrer ersten Spende das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ein Lichtbildausweis ist zur Spende mitzubringen. Infos zur Blutspende und alle Blutspendetermine findet man unter www.gibdeinbestes.at