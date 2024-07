4.000 Euro-Strafe: Lena Schilling will gegen Gerichtsurteil vorgehen

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 20:17 / ©IMAGO / SEPA.Media

Während Lena Schilling heute, Dienstag, dem 16. Juli, in Straßburg als EU-Abgeordnete der Grünen angelobt wurde, kam aus Wien schlechte Nachrichten: Das Bezirksgericht Josefstadt verhängte eine 4.000-Euro-Strafe gegen sie. Der Beschluss wurde heute zugestellt. Grund für die Strafe: Das Ehepaar Sebastian und Veronika Bohrn Mena verklagte Schilling wegen Aussagen, sie würden in ihrer Stiftung „wie die Mafia“ agieren. Zudem gab es weitere Vorwürfe.

Gegen Verschwiegenheitsverpflichtung verstoßen

Vor dem ersten Gerichtstermin im Juni hatte Schillings Anwältin Journalisten über den Prozess informiert und ihnen Unterlagen geschickt. Normalerweise ist dies rechtlich unproblematisch, da Anwälte die Öffentlichkeit über Verteidigungsdetails informieren dürfen. In diesem Fall ist es komplizierter: Schilling hatte sich in einem vorherigen Vergleich verpflichtet, keine solchen Behauptungen mehr zu machen. Das Bezirksgericht sieht die E-Mail ihrer Anwältin an Journalisten als Verstoß gegen diese Verschwiegenheitsverpflichtung.

Schilling will Entscheidung anfechten

Sebastian Bohrn Mena zeigt sich zufrieden mit dem Urteil. Gegenüber „Kurier“ betonte er, dass der Mafia-Vorwurf ihnen extrem schade. Die Stiftung würde viel eher sogar die Recherche eines deutschen Journalisten gegen die Mafia finanzieren. Lena Schilling und ihre Anwältin Maria Windhager wollen die Entscheidung anfechten. Die Anwältin betont, sie habe lediglich auf Journalistin-Anfrage einen Schriftsatz offengelegt, um den Prozessgegenstand und die Position ihrer Mandantin zu erklären. Einen Verstoß gegen eine Unterlassungspflicht sieht sie darin nicht. Mit einer Impugnationsklage möchte die Anwältin gegen die Exekutionsbewilligung vorgehen, heißt es im Kurier. Jene Exekutionsbewilligung sei vom Gericht noch nicht inhaltlich geprüft worden. Nun muss das Gericht entscheiden, ob Schilling wirklich gegen den Vergleich verstoßen hat.