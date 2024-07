Drogen-Skandal um Wiener Polizeischüler (28): Drogen seien vom Vormieter

Veröffentlicht am 16. Juli 2024, 20:23 / ©Montage: 5 Minuten/ Stanislau_V-stock.adobe.com

Ein 28-jähriger Polizeischüler aus Wien steht im Zentrum eines Drogenskandals. Der junge Mann, der in der Bundeshauptstadt seine Ausbildung absolviert, geriet ins Visier seiner eigenen Kollegen der Kriminalpolizei. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Drogenbesitzes und Verstrickungen ins Suchtgiftmilieu, wie der „Kurier“ berichtet.

Drogen und Anabolika bei Hausdurchsuchung gefunden

Am 10. Juli durchsuchten Ermittler die Wohnung des 28-Jährigen im Bezirk Wiener Neustadt. Die Beamten fanden dabei Suchtmittel, Anabolika sowie Utensilien zur Verarbeitung und Verabreichung von Drogen. Es soll vieles darauf hin gedeutet haben, dass an dieser Adresse Drogen angebaut werden sollten. Der Polizeischüler beteuerte, dass die sichergestellten Materialien nicht ihm gehörten, sondern von dem Vormieter stammten. Er habe die Wohnung lediglich in diesem Zustand übernommen.

Disziplinarverfahren gegen Polizeischüler eingeleitet

Die Landespolizeidirektion Wien zeigte sich auf Anfrage verschlossen und gab keine Details zum Stand der Ermittlungen preis. Ein Sprecher erklärte jedoch gegenüber dem „Kurier“, dass bei solchen Verdachtsmomenten eine Meldung an die Personalabteilung erfolgt. Diese prüft dann disziplinäre Maßnahmen, die bis zur Entlassung oder Auflösung des Dienstverhältnisses führen können. Parallel zu den disziplinären Maßnahmen der Polizei ermittelt auch die Staatsanwaltschaft in diesem Fall.