Volksabstimmung: Weniger Personal und Pflegehotels

„Was Rot und Schwarz da fordern, ist eine Nullreform“, so FPÖ-Chef Erwin Angerer. Wie mit einem Rasenmäher zehn Prozent überall einzusparen, sei kein Konzept, so der blaue Landesparteiobmann. Seine Partei habe hingegen ein solches. Im Gespräch mit 5 Minuten erläutert Angerer die Eckpunkte.

Personaleinsparung auf Landesebene

Da wären einerseits Personaleinsparungen auf Landesebene, die sich durch eine Aufgabenreform ergeben würden. „Dreifachgleisigkeiten, Doppelgleisigkeiten, das gehört alles reformiert“, so der freiheitliche Obmann. Er nennt auch den Gesundheits- und Pflegebereich. „Bei den Krankenanstalten zahlen die Gemeinden 30 Prozent dazu und haben nichts mitzureden“, kritisiert Angerer.

Mit „Pflegehotels“ viel einsparen

Wenn man klare Zuständigkeiten definieren würde, wäre auch weniger Personal nötig, so die blaue Überlegung. Man verweist auf den blauen Bürgermeister von Wels, Andreas Rabl. Angerer: „Der Stadt geht es ausgesprochen gut, vor allem finanziell und vor allem, weil etwa 400 Mitarbeiter eingespart wurden.“ Oder die Krankenanstalten. „30 Prozent der Patienten gehören gar nicht hinein, sondern in eine Übergangspflege. Die gibt’s aber nicht ausreichend.“ Mit sogenannten „Pflegehotels“ könnte auch in diesem Bereich viel gespart werden, so die Idee.

Volksabstimmung zum Thema Windräder

Dass Wahlkampf ist, merkt man bei einer freiheitlichen Forderung, die Donnerstag im Landtag thematisiert werden wird. Erwin Angerer: „Wir plädieren für eine Volksabstimmung zum Thema Windkraft.“ Es könne nicht sein, dass unsere einzigartige Bergwelt mit Windrädern zerstört werden soll, so der FPÖ-Chef. „Und wenn schon keine Volksabstimmung, dann wenigstens eine Volksbefragung“, so Angerer.