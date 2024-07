Prävention und Aufklärung: Anlaufstelle für Burschen- und Männerarbeit

Mit Beratungen, Workshops, Präventionsarbeit, Veranstaltungen von Vätern für Väter und Vorträgen an Schulen will „Ponto“ bereits junge Männer aufklären, als Anlaufstelle dienen und wichtige Präventionsarbeit leisten. Mit einem Team von ausgebildeten Männern und Frauen ist Ponto der Ansprechpartner in Klagenfurt zur Förderung ganzheitlicher Burschen- und Männerarbeit.

Initiative ist wichtig

„Gerade in der Präventionsarbeit, in der wir uns heute befindet, ist dir Burschenarbeit ein bedeutendes Standbein. Sowas wird leider oft viel zu spät gemacht, daher finde ich solche Initiativen wichtig“, so Stadträtin Constance Mochar.

Hand in Hand

„Erfolgreiche Frauenarbeit kann nur mit erfolgreicher Männerarbeit Hand in Hand gehen. Wir sehen es nach wie vor als Prävention gegen Gewalt an Frauen. Man muss an der Basis ansetzen und wir schätzen diese Arbeit sehr“, so Astrid Malle, Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Klagenfurt.

Subvention von der Stadt Klagenfrut

Die Stadt Klagenfurt unterstützt den Verein Ponto mit einer Subvention. Weiters ist der Verein stets auf der Suche nach neuem Fachpersonal. Weitere Informationen findet man hier.